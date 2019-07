Dybala Manchester United, Solskjaer: «Stiamo lavorando…»

Juve: se arriva Lukaku, Dybala andrà al Manchester United. Il tecnico dei Red Devils risponde ai rumors sulla Joya

La Juve sta trattando Romelu Lukaku: nella trattativa rientrerebbe anche Paulo Dybala, destinato a sostituire il belga al Manchester United.

Il tecnico dei Red Devils Solskjaer ha parlato della Joya in conferenza dopo l’amichevole col Kristiansund: «Dybala? Non sono qui per parlare di rumors di mercato o giocatori di altre squadre. Ma sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili».