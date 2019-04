L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha trovato il gol del vantaggio contro l’Udinese: il bosniaco non segnava da un anno in Serie A!

Dopo una partita caratterizzata da poche emozioni, al 70’ di Roma–Udinese, i giallorossi sono passati in vantaggio grazie ad un gol di Edin Dzeko. Il bosniaco ha trovato la rete in Serie A all’Olimpico dopo un anno.

L’ultima volta che il centravanti aveva segnato tra le mura di casa era stato il 28 aprile del 2018 in occasione di Roma–Chievo. Da allora, Dzeko non ha più segnato in campionato. L’ultima rete in casa è stata ad ottobre, ma in Champions League contro il CSKA Mosca.