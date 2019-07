Dzeko all’Inter: si sblocca l’affare, le ultime

Potrebbe riprendere la trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko: i nerazzurri hanno alzato l’offerta ammorbidendo i giallorossi

Inizia finalmente a sciogliersi il ghiaccio che avvolge la trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko. I giallorossi hanno la necessità di liberarsi di un corpo estraneo alla squadra mentre i nerazzurri devono rimpolpare un attacco ridotto ai minimi termini. Tutti d’accordo, quindi, per andare in porto con l’affare.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe salita dai 10 milioni di offerta a 12, mossa che potrebbe convincere anche i giallorossi ad avvicinarsi. Finora la Roma non voleva ascoltare proposte che non fossero i 20 milioni della richiesta ufficiale, adesso potrebbe iniziare a prendere in considerazione una cifra minore.