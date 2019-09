Dzeko+ Mkhitaryan: la Roma pronta a volare con la coppia del gol

Edin Dzeko troverà finalmente una spalla su cui appoggiarsi per fare ancora più gol: come ai tempi di Aguero e Salah

Edin Dzeko era alla ricerca di un partner d’attacco che gli permettesse di ripercorrere quelle straordinarie medie gol di Manchester City e Wolfsburg. Quando grazie agli assist di Augero e Grafite, diventò uno dei più forti centravanti al mondo.

Petrachi l’ha trovato in Henrik Mkhitaryan che sta risvegliando l’orgoglio romanista e che, già domani col Sassuolo, potrebbe dimostrare di saper parlare la stessa lingua del centravanti bosniaco. Non è un caso, in fondo, che proprio Dzeko sia uno dei più importanti referenti del fantasista armeno in questi suoi primo giorni a Trigoria.