Dzeko, nasce la contesa: West Ham e Inter sull’attaccante della Roma

Edin Dzeko è conteso sul mercato. Non solo l’Inter sul bosniaco. Sirene dall’Inghilterra: il West Ham ci prova

Il centravanti della Roma Edin Dzeko è impegnato nella corsa Champions League con i giallorossi. Sabato una sfida fondamentale per raggiungere l’obiettivo in uno scontro diretto con l’Inter di Spalletti. Proprio i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l’attaccante bosniaco per sostituire Mauro Icardi in vista della prossima stagione.

Nel frattempo, arrivano anche le sirene inglesi: su Dzeko si piomba anche il West Ham. Tuttavia, la trattiva con gli Hammers avrebbe delle complicazioni, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: l’ingaggio (guadagna 6 milioni) e la volontà di Dzeko. Il bomber giallorosso, infatti, avrebbe fatto trasparire l’interesse di voler giocare nell’Inter. La Roma valuta Dzeko 15 milioni.