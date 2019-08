Dzemaili: «Bologna e il 10° posto? Un miracolo, difficile ripetersi»

A tutto Dzemaili: il centrocampista del Bologna si esprime a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione direttamente dal ritiro in Austria

Intervistato da Sky Sport, Blerim Dzemaili ha espresso i suoi dubbi circa la possibilità per il Bologna di ripetersi dopo l’exploit dello scorso anno.

Ecco le sue parole: «Obiettivi per la Serie A? Non possiamo pensare di ripetere facilmente quanto fatto negli ultimi 5 mesi della scorsa stagione. Secondo me è stato un miracolo, non avevo mai visto un gruppo così forte in tutta la mia carriera».