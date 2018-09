Blerim Dzemaili ha parlato del suo momento col Bologna, annunciando la volontà di chiudere la sua carriera sotto le Due Torri

Blerim Dzemaili con Bologna nel cuore. Il centrocampista classe 1986, dopo l’esperienza dello scorso anno al Montreal Impact, è tornato, a gennaio, a vestire la maglia rossoblù. Colori con cui il Nazionale svizzero di origine albanese vorrebbe chiudere la sua carriera; su questo e sull’attuale momento della squadra di Filippo Inzaghi, Dzemaili ha dichiarato: «Crisi? Ne parlavo con Inzaghi l’altro giorno, la squadra lavora bene e duramente, purtroppo i risultati fin qui non sono arrivati – le sue parole in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – Penso che l’unico problema sia di testa, dobbiano giocare più liberi mentalmente e con un pò più di faccia tosta. Pessimismo? E’ normale tra i tifosi, ma non è un aspetto che porta bene, anzi».

Dzemaili ha poi proseguito: «Siamo un pò tutti sotto le aspettative nostre e dei tifosi, dobbiamo crescere. Ma una statistica dice anche che nelle prime tre gare di campionato siamo la squadra che ha corso di più. Adesso pensiamo a rialzarci, alla fine del girone d’andata vedremo dove saremo. Dopo l’esperienza a Montreal chiesi a Saputo di poter tornare a Bologna perchè volevo stare vicino a mio figlio. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui se non mi cacciano. Qui sto bene e mi sento importante. Inzaghi? Sta alvorando col cuore, ha tanta passione e con la sua grinta ci risolleverà».