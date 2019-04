Ecco la classifica dei giocatori più costosi di ogni Nazionale! – FOTO

Ecco la classifica dei calciatori più costosi di ogni Paese: podio condiviso per l’Italia, i due si conoscono bene – FOTO

Transfermarkt ha stilato la classifica dei giocatori più preziosi di ogni Nazionale. Il podio è dominato dal Paris Saint-Germain, che può vantarsi di avere i due giocatori più costosi: Neymar (180 milioni) del Brasile e Kylian Mbappé (200 milioni) della Francia.

Al terzo posto c’è l’argentino Leo Messi, valutato 160 milioni, seguito dall’egiziano Salah (150 milioni). Dopodiché troviamo il binomio belga De Bruyne-Hazard, 150 milioni a testa, nonché il bomber dell’Inghilterra Kane.

Qual è il calciatore più prezioso dell’Italia? Per trovare la Nazionale azzurra in classifica bisogna scendere al 14° posto: il piazzamento è condiviso da due ex compagni. Si tratta di Lorenzo Insigne, fantasista del Napoli, e di Marco Verratti, in forza al PSG. I due giocatori hanno giocato insieme al Pescara e ora valgono entrambi ben 75 milioni di euro.