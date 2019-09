Eder spiega: «Ecco come fa Conte a far rendere tutti al 100%»

Intervistato da Sky Sport l’ex interista Eder spiega il metodo Conte: «All’Inter si è già imposto, ecco come fa»

Intervistato da Sky Sport Eder offre il suo punto di vista sull’inizio di stagione dell’Inter che, fino a questo momento, ha vinto tutte le partite disputate. Ecco le sue parole

CINA – «All’inizio c’è stata qualche difficoltà, è normale. Ma ora mi trovo molto bene. I miei compagni mi hanno aiutato tanto, all’inizio ho trovato Alex Teixeira, poi anche Paletta e Miranda. Quindi mi sto trovando veramente bene»

INTER – «Sono contento per i miei compagni e per Conte, che è tornato ed è riuscito subito a imporre quello che è lui, quella passione che ha sempre trasmesso anche a noi quando eravamo in Nazionale e a tutti gli italiani. Lui entra dentro l’ambiente e al calciatore, è il suo modo di fare. È tra gli allenatori migliori al mondo. Sono contento che l’Inter sia prima, ci sarà una bella battaglia con Juventus e Napoli. Non so se vincerà subito lo scudetto, ma certamente non arriverà a 20 punti»

CONTE – «I giocatori capiscono che, prima di essere un grande allenatore, è un uomo serio e una persona coerente con tutti. Puoi essere il più importante, ma devi lavorare allo stesso modo di chi gioca meno altrimenti resti fuori. Questo lo capiscono tutti, così porta il calciatore a dare il 100%. Poi tatticamente è molto bravo, unendo queste due cose fa la differenza»