L’esterno d’attacco di proprietà del Torino, Simone Edera, piace al Napoli. La conferma arriva dall’agente: ecco le parole di Galli

Il Torino sta scoprendo Simone Edera. Il gioiellino granata si è messo in evidenza in Serie B tra Venezia e Parma e sta provando a ritagliarsi un ruolo importante anche nel Toro. Beppe Galli, suo agente, ha parlato durante la trasmissione Si gonfia la rete in onda su Radio Crc e ha ammesso l’interesse di alcuni grandi club, tra cui il Napoli. Il direttore sportivo del club azzurro, Cristiano Giuntoli, è sulle tracce del gioiellino granata ma il Torino ha già stabilito un piano per Simone e nella prossima stagione non andrà via.

Queste le parole di Beppe Galli sul suo assistito granata: «Le grandi squadre sono sulle tracce di Edera. Il Napoli è da sempre interessato ai giovani di prospettiva e poi Giuntoli lo stima molto. Ha un sinistro incredibile, è forte tecnicamente e tra qualche anno sarà sulla bocca di tutti. Purtroppo però il Torino non lo lascerà andare al Napoli. E’ giusto che resti un altro anno al Toro per completare il suo percorso di crescita. A Torino sta bene, non so cosa accadrà tra un anno ma di sicuro sarà pronto per le grandi squadre».