Sampdoria, Ekdal: «Mi sento già molto meglio. Ascoltate le autorità»

Albin Ekdal è risultato positivo al Coronavirus: ecco le parole del centrocampista della Sampdoria sul suo profilo Twitter.

«Grazie per tutta la vostra vicinanza. Mi sento già molto meglio dopo un giorno di riposo. Spero che tutti prendano sul serio questa malattia. Se senti i minimi sintomi, resta a casa. Ascoltate le autorità e fate tutto ciò che è in vostro potere per aiutare a ridurre la diffusione del virus. Ci aiuterà a proteggere i malati e gli anziani. Inoltre vorrei ringraziare tutto il personale sanitario che sta facendo un lavoro eroico in questo momento».

Thank you for all of your concern. I am already feeling much better after a days rest. I hope everybody takes this disease seriously. If you feel the slightest symptoms, stay at home.

— Albin Ekdal (@EkdalAlbin) March 13, 2020