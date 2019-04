El Shaarawy-Dzeko, torna il sereno: assist al bacio e gol vittoria conditi da un abbraccio

Torna il sereno tra i due giocatori che a Ferrara erano stati protagonisti di una lite. Pace fatta: è bastato un assist e un gol per risolvere tutti i problemi

Continua a vincere la Roma, sempre per 1-0 questa volta contro l’Udinese sotto la pioggia torrenziale dell’Olimpico. Una zampata vincente di Dzeko è bastata per tornare in corsa per la Champions e far sorridere tutto l’ambiente giallorosso. Protagonista del gol anche Stephan El Shaarawy che manda praticamente in porta il bosniaco con una magia. Il modo migliore per far tornare il sereno dopo la lite di Ferrara con proprio i due giocatori come protagonisti. All’intervallo della gara contro la Spal infatti i due erano quasi venuti alle mani per un mancato passaggio da parte di El Shaarawy che in quest’occasione però si è fatto perdonare. A suggellare la pace l’abbraccio tra i due dopo il gol, che fa contento Ranieri e mostra compattezza in uno spogliatoio che per raggiungere determinati obiettivi ha il dovere di restare unito.