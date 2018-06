Egitto eliminato ma il sogno di El Hadary si realizza: titolare a 45 anni al Mondiale

Essam El Hadary ce l’ha fatta. Nell’ultima partita che il suo Egitto giocherà ai Mondiali contro l’Arabia Saudita il portiere sarà titolare, stabilendo un nuovo record

Alla fine Essam El Hadary ce l’ha fatta. La leggenda egiziana sarà titolare infatti nell’ultima e inutile partita che il suo Egitto giocherà alle 16 contro l’Arabia Saudita. All’età di 45 anni El Hadary diventerà il giocatore più vecchio ad essere mai sceso in campo nella storia dei Mondiali. Fin qui il classe ’73 è stato il dodicesimo di El-Shennawy nelle prime due gare, ma con l’Egitto già eliminato gli occhi saranno tutti puntati su di lui, che ha accompagnato proprio il ct Cuper durante la conferenza stampa di ieri.

Con 45 anni e 5 mesi di età El Hadary infrangerà il record del portiere colombiano Mondragon, che aveva stabilito il primato nel mondiale brasiliano del 2014 con 43 anni di età (anche in quel caso era stato mandato in campo solamente per il record). Appuntamento con la storia nonostante si tratti di un match con poco da dire alla classifica.