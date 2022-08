Elkjaer: «Serie A zeppa di stranieri, gli italiani faticano. Lukaku il migliore»

L’ex attaccante del Verona Elkjaer ha parlato della difficoltà degli italiani di far gol in Serie A

Preben Larsen Elkjaer, storico ex attaccante del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà degli italiani a trovare il gol in queste prime giornate di Serie A.

STUPITO – «No. Perché la Serie A di oggi è zeppa di stranieri e gli italiani faticano a trovare spazi e minuti. Sopratutto i giovani. Ce ne sono pochi. I club comprano tanti stranieri perché costano meno».

MIGLIOR ATTACCANTE SERIE A – «Non ho ancora visto tutti i nuovi, ma Lukaku è in assoluto il migliore. Mi piace ed è uno che può decidere una partita in qualsiasi momento».

PUPILLO ITALIANO – «Faccio davvero fatica a trovare una punta italiana. E infatti siete fuori dal Mondiale. Una cosa molto triste perché non riesco a pensare a un Mondiale senza l’Italia. Ma se proprio devo dirle un calciatore che mi piace dico Barella. Lui è uno che può fare la differenza».

PRIMO GOL IN SERIE A – «Certo, di destro contro l’Ascoli. Fu bellissimo. Mi rendevo conto di aver fatto un gol nel campionato che allora era il più bello del mondo. Le difese erano toste, composte quasi solo dagli italiani che vivevano per non farti segnare. Era difficile. Venni a Verona a 26 anni ed ebbi un ottimo impatto, importante per la stagione».