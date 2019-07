Elmas Napoli, il centrocampista macedone non è stato convocato dal Fenerbahce per l’amichevole in programma: la situazione

Tra Napoli ed Elmas arriverà presto fumata bianca. Come riporta Gianluca Di Marzio, mancano solo le firme.

Oltretutto, il centrocampista macedone non è stato convocato dal Fenerbahce per l’amichevole in programma contro il Bursarpor. Ulteriore segnale, che la trattativa è in dirittura d’arrivo.