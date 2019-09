Elmas si ferma: botta in allenamento, ansia per il Napoli

Brutte notizie per il Napoli. In Nazionale si è fermato Elmas, che ha subito una botta in allenamento ed è andato in ospedale

Ansia Napoli per le condizioni di Elmas. Il giocatore si è fermato in Nazionale dopo aver preso una botta alla caviglia in allenamento. Tanta la preoccupazione: il centrocampista, infatti, è stato trasportato subito in ospedale per accertamenti perché la caviglia si è subito gonfiata.

Il giocatore domani non ci sarà contro la Lettonia. C’è attesa per capire la portata dell’infortunio del centrocampista: il Napoli spera in una semplice botta.