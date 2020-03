Emergenza Coronavirus, le squadre in quarantena nel mondo

L’emergenza Coronavirus, con un numero di contagi sempre più alto anche nel mondo del calcio, ha costretto diverse squadre di tutto il mondo alla quarantena: l’elenco aggiornato

Tanti contagi, anche nel mondo del calcio. La pandemia di Coronavirus non ha risparmiato nemmeno il ricco mondo del pallone colpendo calciatori, allenatori e presidenti in giro per il mondo. In seguito alla positività di alcuni componenti o al contatto con alcuni di essi, poi, intere squadre sono state costrette ad osservare la quarantena, ovvero un periodo di isolamento domiciliare. Di seguito l’elenco aggiornato delle formazioni che hanno osservato o stanno osservando la quarantena:

Serie A

Fiorentina

Inter

Juventus

Sampdoria

Verona

Serie C

Pianese

Reggio Audace

Premier League

Arsenal

Chelsea

Leicester City

Liga