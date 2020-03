Il Wolfsburg è pronto a vietare ai suoi giocatori internazionali di andare nelle rispettive Nazionali a Marzo per il coronavirus

Il Wolfsburg non ha alcuna intenzione di lasciar partire i propri giocatori per le rispettive Nazionali a marzo, per paura che contraggano il Coronavirus. Queste le parole del presidente del club tedesco Jorg Schmadtke.

«Il mio stato d’animo al momento non è quello di lasciare andare i nostri giocatori. Lo vieterò».