Juventus-Real Madrid, il doppio ex Emerson: «Spagnoli favoriti»

Le parole di Emerson nel giorno della sfida di Champions League tra Juventus-Real Madrid: e il ‘Puma’ torna a parlare di Calciopoli…

Intervistato ai microfoni di Marca, Emerson, doppio ex di Juventus e Real Madrid, parla della sfida di Champions League in programma questa sera. Ecco le sue parole: «Il Real Madrid è favorito nella sfida contro la Juventus, una squadra di cui ammiro la mentalità competitiva che ha sempre avuto e la sua organizzazione. I bianconeri sono molto forti, molto di questo merito ce l’hanno i dirigenti che acquistano calciatori importanti che continuano a mantenere la mentalità vincente viva tutti gli anni. La squadra è importante, non solo i titolari, ma anche coloro che subentrando dalla panchina danno sempre qualcosa e profondità alla rosa».

Prosegue ancora Emerson, ripercorrendo alcuni momenti del passato e sopratutto quell’estate del 2006 in cui lasciò i bianconeri per accasarsi al Real Madrid dopo la vicenda Calciopoli: «La Juventus dovrà giocare due partite perfette, dovrà fare un grande sforzo collettivo e impostare bene la gara tatticamente per annullare l’attacco delle merengues. Calciopoli? Ancora oggi non ho capito il finale di quanto accaduto nel 2006. Sono state dette molte cose sugli arbitri però chi guardava le partite della Juve si meravigliava della forza che aveva quella squadra. Quella rosa non ha mai avuto bisogno di aiuto per vincere».