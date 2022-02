ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro la Juventus

Unai Emery durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League tra Villarreal e Juventus ha parlato di vari aspetti, dai tifosi fino al regolamento, ma ha voluto ricordare che la sua formazione merita il passaggio del turno. Ecco le sue parole.

IL PASSAGGIO DEL TURNO – «La Juventus ha giocatori internazionali, con un’esperienza altissima, ma anche noi ce l’abbiamo. Penso a Pau, Albiol, Foyth…Anche noi dobbiamo essere in grado di avere fiducia che in un’eliminatoria come questa, vogliamo avere un riconoscimento non solo perché giochiamo bene ma perché vinciamo. In questa Champions abbiamo seguito una linea buona. Dobbiamo però trovare un po’ di efficacia. Il livello di concentrazione del girone è stato alto, ci permetteva di affrontare squadre di grandissimo livello ed è stato un percorso fantastico che ci ha permesso di raggiungere questo livello. Dobbiamo essere esigenti con noi stessi e con la strategia. Si, loro sono favoriti, ma noi siamo qui perché ce lo meritiamo»

