Empoli, Andreazzoli: «Ci è mancato qualcosa per contrastare il Torino»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha così parlato dopo il match giocato contro il Torino: ecco che cosa ha dichiarato

LE PAROLE – «Ci è mancato ciò che cercavamo, la qualità e la rapidità nel palleggio per contrastare le caratteristiche del Toro. Non ci siamo riusciti, anzi abbiamo fatto in modo di dare forza ai granata. Abbiamo sbagliato un’infinità di passaggi, nessuno escluso, anche semplici. Abbiamo fatto due gol ma non sono entrati nel tabellino, Cancellieri ha sbagliato a tu per tu con il portiere. E’ una nostra prerogativa in negativo, ma non deve toglierci le convinzioni. Dobbiamo essere decisi nel perseguire ciò che abbiamo in testa».