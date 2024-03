Empoli Bologna, Caprile: «Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine»

Elia Caprile, portiere dell’Empoli, ha parlato prima della sfida interna contro il Bologna di Thiago Motta. Ecco le sue parole

Elia Caprile, estremo difensore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del pre-partita contro il Bologna.

RENDIMENTO – «Con il Cagliari siamo stati un po’ sfortunati, mentre con il Milan siamo andati a fare una grande partita a San Siro. Poi purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto»-

ZIRKZEE – «Sicuramente qualcosa cambia ma il Bologna non è solo Zirkzee e non è solo Odgaard. È una grande squadra, sono quarti in campionato con merito e dovremo stare sul pezzo fino alla fine».

NICOLA – «Il mister ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi e noi ci abbiamo messo del nostro. Se non prendi gol qualcosa porti sempre a casa».