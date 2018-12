Empoli-Bologna 1-1, risultato e diretta live

Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli va in scena Empoli-Bologna, gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. Uno scontro diretto per la salvezza tra la squadra di Giuseppe Iachini, quart’ultima in classifica con 13 punti, e i rossoblù di Filippo Inzaghi, terzultimi (11). L’Empoli, sotto la nuova guida tecnica di Iachini, viene da due vittorie e un pareggio in campionato (2-2 nell’ultima gara in casa della Spal); il Bologna, reduce dalla vittoria in Coppa Italia sul Crotone (3-0), in campionato stenta con solo 3 punti raccolti nelle ultime 5 gare.

Empoli-Bologna 1-1: tabellino

MARCATORI: 10′ Caputo, 41′ Poli

ARBITRO: Paolo Valeri (sez. Roma)

NOTE: Ammoniti Poli, Veseli, Capezzi (dalla panchina)

Empoli-Bologna: diretta live e sintesi

17′ Cross di Di Lorenzo dalla destra: Caputo sfiora di testa, pallone di poco a lato

15′ Santander, imbeccato in area, viene disturbato con esperienza da Maietta: il suo colpo di testa non trova la porta

10′ Primo cambio nell’Empoli: esce Traorè, entra Zajc

4′ Bello spunto di Mattiello che salta Pasqual e crossa: il colpo di testa di Santander è debole

3′ Caputo, favorito da un rimpallo, conclude da posizione ravvicinata: Skorupski è attento

1′ E’ iniziato il secondo tempo di Empoli-Bologna: nessun cambio di formazione da segnalare

SINTESI PRIMO TEMPO – Avvio più convinto del Bologna, ma è l’Empoli a trovare il vantaggio con Caputo all’11’ dopo una bella triangolazione con La Gumina. Rossoblù alla ricerca del pareggio e vicini alla segnatura con Palacio pochi minuti dopo. Bologna padrone del gioco ma con una manovra prevedibile. Al 34′ Traorè va in gol, ma la sua posizione è irregolare. Al 41′ il pareggio bolognese: grande azione personale di Palacio che si libera di quattro avversari e crossa per Poli che segna da pochi passi. Nei minuti di recupero, revisione Var per un contatto Krejci-Krunic in area rossoblù: l’arbitro Valeri non concede il calcio di rigore all’Empoli.

45’+5′ Finisce il primo tempo di Empoli-Bologna: squadre sul risultato di 1-1 in virtù delle reti segnate da Caputo e Poli.

45’+5′ Ammonito Capezzi (dalla panchina) per proteste

45’+5′ Dopo la revisione al Var, l’arbitro Valeri fa riprendere regolarmente il gioco

45’+3′ Silent-check in corso per verificare un contatto tra Krejci e Krunic in area rossoblù

41′ IL PAREGGIO DEL BOLOGNA! GRANDE AZIONE PERSONALE DI PALACIO CHE SI LIBERA DI QUATTRO AVVERSARI E SERVE POLI CHE SEGNA A PORTA SPALANCATA. 1-1

39′ Tiro di prima intenzione di Nagy dai 20 metri: palla insidiosa, Provedel blocca

35′ Ammonito Veseli, falloso su una ripartenza di Orsolini

34′ Traorè va in rete dopo una respinta di Skorupski: marcatura non valida per la posizione irregolare del centrocampista azzurro

32′ Bologna ancora pericoloso: cross di Krejci dalla sinistra e colpo di testa di Orsolini, palla di poco fuori

30′ Su schema del Bologna, grande anticipo aereo di Maietta su Danilo

28′ Cross di Orsolini dalla destra: la palla attraversa l’area di rigore e termina di poco a lato senza trovare la deviazione dei compagni

23′ Ammonito Poli per una caduta accentuata in area di rigore empolese

14′ Occasione per Il Bologna: cross di Krejci a imbeccare Palacio che conclude di testa mandando di poco a lato

10′ EMPOLI IN VANTAGGIO! CAPUTO, DOPO UNA BELLA TRIANGOLAZIONE CON LA GUMINA, BATTE SKORUPSKI SUL PRIMO PALO. 1-0

6′ Inizio offensivo del Bologna che comanda il gioco di fronte a un Empoli attendista

2′ Mattiello prova a sfondare sulla corsia destra, Pasqual chiude col corpo e fa scivolare il pallone oltre la linea di fondo

1′ Dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Radice, scomparso venerdì, la partita inizia col calcio d’avvio del Bologna

Squadre in campo al ‘Castellani’, tra poco il calcio d’avvio di Empoli-Bologna!



Empoli-Bologna: formazioni ufficiali, Nagy dal 1′, Santander c’è

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Poli, Krejci; Santander, Palacio.

Empoli-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Iachini verso la conferma del 3-5-2 per il suo Empoli; solo un paio di dubbi con Maietta favorito su Antonelli in linea di difesa e Traorè in vantaggio su Acquah a centrocampo. In avanti, attacco a due con La Gumina insieme a Caputo e conseguente panchina per il trequartista Zajc. Bologna: Inzaghi non può contare sullo squalificato Calabresi e deve sciogliere il dubbio Santander: l’attaccante paraguaiano, reduce da problemi alla caviglia, dovrebbe farcela a iniziare dal 1′ in coppia con Palacio. A centrocampo, Orsolini è favorito su Svanberg e Dzemaili (non al meglio), così come Dijks dovrebbe vincere il ballottaggio con Krejci.

Empoli-Bologna: i precedenti

Allo stadio ‘Carlo Castellani’, sono 6 i precedenti giocati in Serie A tra Empoli e Bologna. Bilancio favorevole ai toscani con 2 vittorie, 4 pareggi e nessun successo bolognese. Il primo confronto nel massimo campionato è datato 11 gennaio 1998, col risultato di 0-0. Stesso epilogo a reti bianche anche nelle due sfide successive (ottobre 1998 e ottobre 2002). Nel maggio 2004, vittoria dell’Empoli per 2-0, poi, nel maggio 2016, altro pareggio per 0-0; infine, nell’ultimo precedente in Serie A (maggio 2017), successo azzurro col risultato di 3-1.

Empoli-Bologna, l’arbitro della gara

Empoli-Bologna è diretta dall’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma. Valeri è alla prima direzione della sfida tra la squadra azzurra e quella rossoblù. Per la squadra toscana, 14 precedenti totali con l’arbitro romano: bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. 16 invece i precedenti con Valeri per il Bologna con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Empoli-Bologna Streaming: dove vederla in tv

