L’Empoli si aggrappa a Caputo: da solo segna come Icardi e Lautaro

L’Empoli si aggrappa a bomber Caputo: l’ex capocannoniere della Serie B da solo segna come Icardi e Lautaro

L’Empoli si affida a bomber Caputo. Per affrontare l’Inter a San Siro ed aggrapparsi alle residue speranze di salvezza, con la testa alla partita con i nerazzurri ed un orecchio a come evolve lo spareggio tra Fiorentina e Genoa.

I toscani si aggrappano al loro attaccante, capocannoniere lo scorso anno in Serie B, e lo fanno con la forza dei numeri. Quelli che raccontano delle 16 reti stagionali messe a segno dal bomber dell’Empoli: appena una in meno rispetto alla somma dei fatturati, per restare in casa nerazzurra, realizzati da Icardi (11) e Lautaro Martinez (6). E pensare che Caputo ha fallito anche la bellezza di tre rigori…