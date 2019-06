Empoli, Corsi ha scelto il nuovo allenatore, oggi l’annuncio?

Ore decisive per il futuro della panchina empolese: Corsi ha scelto il nuovo allenatore, operazione in chiusura, a breve l’annuncio

In questo caso si può dire che mancano solo i dettagli, Corsi ha individuato il nome di chi prenderà il posto di Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, l’operazione è in dirittura d’arrivo. L’annuncio potrebbe arrivare già in questi giorni, il nuovo allenatore dell’Empoli sarà Bucchi.

Pronto a guidare i toscani in Serie B con l’obiettivo dichiarato di riconquistare la A al termine della stagione. Accelerata decisiva dopo l’ultimo faccia a faccia nel quale si è arrivati all’accordo definitivo; a meno di colpi di scena clamorosi Bucchi è pronto a ereditare la panchina dell’Empoli per la prossima stagione.