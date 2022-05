Empoli, Corsi: «Su Vicario Lazio e Fiorentina. Il suo prossimo step...»

Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato del futuro di Vicario, finito nel mirino della Lazio e della Fiorentina

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Toscana:

LE PAROLE – «Quest’anno ha dimostrato di avere delle ottime doti, ma senza dubbio il meglio deve ancora venire per lui. Il suo prossimo step arriverà quando passerà in una squadra importante. Infatti è a quel punto avrà modo di misurarsi con addosso una maglia più pesante e sicuramente con responsabilità maggiori tra i pali. Oltre alla Fiorentina anche la Lazio lo sta seguendo da vicino. Io sono più che convinto che Guglielmo possa arrivare a certi livelli, perché quello che ha fatto quest’anno è qualcosa straordinario. Non ha un difetto particolare, anzi è un grande professionista che lavora curando tutti i particolari».