Empoli, ecco il primo nome sulla lista di Cristian Bucchi

Dopo l’ufficialità del nuovo allenatore l’Empoli ragiona sul mercato in entrata. E stringe per un centrocampista del Parma che piace molto a Bucchi

Il primo passo verso la nuova stagione in Serie B è arrivato con l’ufficialità di Bucchi: sarà lui a raccogliere l’eredità di Andreazzoli in panchina. Tanti i giocatori in uscita – il primo è Caputo sempre più vicino al Genoa dell’ex allenatore -, ma Corsi è al lavoro anche per dare a Bucchi una rosa competitiva.

E uno dei nomi che ha incassato l’approvazione del nuovo allenatore è Leo Stulac, classe 1994 sloveno, centrocampista del Parma. L’Empoli è in contatto col giocatore da giorni ma con l’avallo decisivo di Bucchi può stringere: prossimi giorni decisivi per l’accordo, si ragiona su una cessione definitiva per una cifra intorno ai 2 milioni, in alternativa il prestito.