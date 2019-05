Empoli, fattore Di Lorenzo: c’è il suo zampino in otto reti dei toscani

Empoli, fattore Di Lorenzo: in rete contro il Toro, il terzino ha messo il proprio zampino in otto reti stagionali dei toscani

Ancora Giovanni Di Lorenzo, sempre Giovanni Di Lorenzo. In rete ieri pomeriggio in un successo ai danni del Toro cruciale per le ambizioni di salvezza dell’Empoli. Così come il gol lo aveva trovato settimana scorsa, nella vittoria esterna con la Samp. E come nel turno ancora precedente, fondamentale 1-0 ai danni della Fiorentina, aveva servito l’assist decisivo.

Sono cinque più tre, ad una giornata dal termine. Cinque reti e tre assist, totale otto volte lo zampino nelle marcature dei toscani. Un fatturato fondamentale per la squadra di Andreazzoli e per le residue speranze di salvezza alla vigilia degli ultimi 90′ a San Siro con l’Inter. Grazie ad un terzino di 25 anni che protagonista, dopo questa stagione, lo sarà per certo anche in sede di mercato.