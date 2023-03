Empoli: gli occhi degli altri club di Serie A su Zanetti

Sassuolo, Udinese e Torino: ecco le squadre che hanno messo nel mirino Paolo Zanetti e che spaventano l’Empoli

Paolo Zanetti sta guidando l’Empoli ad una salvezza sempre più vicina e molti club in Serie A stanno pensando a lui come prossima guida nel futuro.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico piace al Sassuolo, Torino e Udinese. Per i neroverdi e granata si tratta di tutelarsi in caso di addio in estate di Juric e Dionisi. I friulani invece potrebbero decidere di giocare in anticipo: la panchina di Sottil traballa e in caso di sconfitta proprio con i toscani, potrebbe esserci l’esonero del tecnico piemontese.