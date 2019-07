Empoli, sorpassato il Verona: colpo Mancuso dalla Juventus

Empoli, superata la concorrenza dell’Hellas Verona per Mancuso. Tutto fatto con la Juventus: i dettagli

L’Empoli supera la concorrenza dell’Hellas Verona e rinforzato il reparto offensivo di Cristian Bucchi con Leonardo Mancuso. Il classe 1992, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, rimarrà quindi in Serie B dopo le due stagioni al Pescara.

In cadetteria, Mancuso ha siglato ben 28 reti in 83 partite complessive. Forse solo rimandato l’esordio in Serie A, ora bisognerà lottare per la promozione con i toscani.