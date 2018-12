Empoli su Mandragora, Dimarco all’Udinese?

Le mosse di calciomercato di Empoli e Udinese si intrecciano: i friulani vogliono un terzino e puntano Dimarco (oltre a Pezzella del Palermo), mentre gli azzurri sono su Mandragora della Juventus

Il calciomercato dell’Empoli si tinge di bianconero per via di Rolando Mandragora e di Federico Dimarco. Il club toscano infatti ha intenzione di prendere un centrocampista centrale a gennaio e per questo ha messo nel mirino Mandragora della Juventus, giocatore che alla Vecchia Signora gioca pochissimo e quindi il prestito allo Stadio Carlo Castellani potrebbe aiutarlo a trovare più spazio e a giocare con più continuità. Oltre a Mandragora comunque c’è da sottolineare l’interesse per Gerson della Roma, anche se pure il Bologna si è messo sulle sue orme.

UDINESE SU DIMARCO (E PEZZELLA) – Bianconero anche per quanto concerne le uscite, in particolar modo Federico Dimarco. Il terzino non sta giocando troppo e potrebbe cambiare aria a gennaio, l‘Udinese è sulle sue tracce ma bisogna sentire l’Inter, che detiene il cartellino dell’esterno. In casa Udinese però stanno cercando giocatori giovani e italiani e secondo Il Corriere dello Sport – Stadio c’è pure il 19enne Giuseppe Pezzella del Palermo nella lista dei friulani. Un po’ più staccati Haitam Aleesami (sempre Palermo) e Cheick Keita dell‘Entella, ma Dimarco è in pole e dietro ecco Pezzella.