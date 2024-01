Al Castellani, il match valido per la 21esima giornata di Serie A tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Castellani, Empoli e Monza si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Avanti di 2 la squadra di Nicola grazie ad una super prestazione di Zurkowski. Il polacco sblocca prima la gara al 13′ con un gol al volo stupendo e poi raddoppia al 38′ di testa. Il Monza ancora poco pericoloso.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, Palladino effettua subito tre cambi per cercare di ridurre lo svantaggio, ma le mosse dell’allenatore campano non riescono ad avere effetto sul campo. Al minuto 73′, infatti, arriva un altro gol di Zurkowski (tripletta per lui) che chiude in maniera definitiva la partita.