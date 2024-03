Empoli, Nicola: «Il Milan non è solo Leao, ecco cosa servirà»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Empoli.

MILAN – «Dal punto di vista della qualità noi la prestazione precedente l’abbiamo già accantonata. Per me è stata una delle nostre migliori, ma dobbiamo migliorare in alcune fasi della partita. Bisogna essere pratici e particolarmente determinati, capire quando un’azione sta diventando potenzialmente pericolosa. La vogliadi misurarsi con una squadra di grande qualità, abituata a giocare ogni tre giorni, per noi è una opportunità di crescita assoluta. Non credo che il Milan sia Leao-dipendente, lui è un giocatore straordinario. Hanno tanti giocatori, una rosa competitiva e a noi a prescindere da chi ci sia dobbiamo avere il gusto e la mentalità di esprimere noi stessi, sapendo che è una partita che necessita di una lettura più veloce e qualitativa. Questa partita ci servirà anche per capire dove crescere».

PARTITA – «Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell’energia e dell’organizzazione. Ci siamo allenati, l’importante è fare tutto con concentrazione massima ma anche entusiasmo. La nostra attenzione al lavoro non cambia mai, cambiano semmai le strategie. Abbiamo un modo di lavorare ben preciso, cambiano gli atteggiamenti di preparazione perché tutti gli avversari sono differenti».

INFORTUNATI – «Steven lo vedo sempre bene perché ha l’atteggiamento giusto. Sa che non c’è spazio ma lui può diventare determinante in qualsiasi momento. Caputo, Zurkowski ed Ebuehi hanno fatto la settimana con noi, tant’è vero che sarebbe bene dargli da subito l’aspetto nervoso della partita. Un conto è guardare gli altri, un conto partecipare con l’aspetto nervoso».

