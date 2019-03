Empoli, troppi pochi punti in trasferta: così la salvezza è a rischio

L’Empoli lotta e resiste, ma alla fine è costretta a cedere nella trasferta più difficile, quella all’Allianz Stadium contro la Juventus

La salvezza non passa solo dallo stadio Castellani, ma anche dalle trasferte, spesso complicate e indecifrabili. L’Empoli, però, sembra faticare notevolmente a fare punti lontano dalle mura amiche, come dimostrano i soli 4 punti sui 25 complessivi conquistati finora in questa stagione.

L’ultimo impegno in ordine di tempo è quello contro la Juventus all’Allianz Stadium. Nonostante la difficoltà della gara, la banda di Andreazzoli è riuscita a reggere egregiamente gli assalti di un attacco bianconero spuntato, ma niente ha potuto con l’ingresso in campo del giovane del momento, Moise Kean. Dopo questa sconfitta lo score in trasferta resta terribilmente misero: con questi dati, la salvezza rischia di diventare molto difficile.