Empoli, Zanetti: «Mi aspetto continuità dal punto di vista della mentalità»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A di domani contro il Torino

SAN SIRO – «Le sconfitte danno qualcosa in più dal punto di vista dell’aggressività, ma quando vinci riempi lo zaino di tante cose positive. Poi comunque analizzi anche gli errori: è vero che abbiamo gestito bene, ma ci siamo anche abbassati troppo. La superiorità numerica si è vista sempre meno, ho dovuto mettere un difensore in più. L’abbiamo analizzata con lucidità come sempre, non siamo concentrati solo sul momento ma sul percorso di crescita, proiettati al futuro. Questo ci dà una mentalità che fa sì che ogni esperienza, negativa o positiva, ci dia qualcosa dal punto di vista della crescita. Mi aspetto continuità dal punto di vista della mentalità, poi si può vincere o perdere».

BILANCIO STAGIONE – «E’ importante, inutile negarlo. E’ giusto dirlo ed è giusto dare merito ai giocatori, è nata una grande stima reciproca e questo è un po’ il segreto di quando gli allenatori fanno i risultati. E’ nato un feeling importante e quando succede si può fare qualcosa di straordinario. Ma questi discorsi vorrei ripeterli a fine anno».