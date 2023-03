Eredivisie, Ajax contro Feyenoord: 26ª giornata in diretta su Mola

Feyenoord contro Ajax e Twente contro AZ Alkmaar, aria di big match in Olanda: 26ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

La 26ª giornata di Eredivisie è il turno dei big match. Il Feyenoord capolista (58 punti) sfida l’Ajax secondo in classifica (55), e l’AZ Alkmaar terzo (53) affronta il defilato Twente (44). Il PSV Eindhoven, quarto a 52 punti, guarda le sfide tra le altre big da diretto interessato. Le partite di Eredivisie sono visibili in diretta gratuita ed esclusiva su Mola.

Ajax-Feyenoord è un match da non perdere, in quanto potrebbe valere una stagione. Queste due squadre si sono rincorse per tutto l’anno, e ora sembrano essere arrivate alla resa dei conti. L’Ajax è favorito e arriva alla sfida con più energie fisiche e mentali. Il Feyenoord, invece, è reduce dalla doppia sfida (vittoriosa ma dispendiosa) contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League e ha ottenuto le ultime vittorie in campionato di misura e con fatica. Tuttavia, lo sappiamo bene: l’Eredivisie è il campionato più pazzo del mondo. E, in questo momento storico, Ajax-Feyenoord è la partita più importante dell’Eredivisie. La partita, che inizia alle 14:30 di domenica, è preceduta da un ricco prepartita dalle 13:45 a cura degli inviati di Mola ad Amsterdam: Enrico Zambruno e Simone Indovino.

Se fosse capitato in un’altra giornata, Twente-AZ Alkmaar sarebbe il big match. Fino a gennaio i tukkers hanno tenuto il ritmo del gruppo di testa, ma poi si sono arenati con un periodo buio a livello di risultati. Di contro, i kaaskoppen devono vincere per continuare a sognare il titolo, contando sul fatto che una tra Ajax e Feyenoord perderà punti.

Il PSV Eindhoven è l’unica squadra che, tra le grandi, non ha in programma uno scontro diretto. L’avversario dei boeren, però, è tutt’altro che morbido: di recente, il Vitesse di Philippe Cocu ha messo in difficoltà Ajax e AZ Alkmaar, e sogna uno sgarbo alla squadra di van Nistelrooij.

Sembrerebbe contare poco, ma Emmen-Sparta Rotterdam ha una duplice valenza. Per i Kaastelheren questa è una sfida fondamentale per provare a superare il Twente in classifica, mentre l’Emmen è a caccia di punti salvezza.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 18 marzo – ore 18:45 – Emmen vs Sparta Rotterdam – telecronaca di Simone Longo

Domenica 19 marzo – ore 14:30 – Ajax vs Feyenoord – telecronaca di Enrico Zambruno

Domenica 19 marzo – ore 16:45 – PSV Eindhoven vs Cambuur – telecronaca di Giacomo Righetti

Domenica 19 marzo – ore 20:00 – Feyenoord vs Volendam – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi