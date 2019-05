Eredivisie, trionfo Ajax: campione d’Olanda per la 34ª volta

L’Ajax è campione d’Olanda: successo numero 34 per i Lancieri, che festeggiano con un poker al De Graafschap

Ora è ufficiale: l’Ajax si laurea campione d’Olanda per la 34ª volta dopo il 4-1 rifilato al De Graafschap.

I Lancieri trionfano in Eredivisie grazie al successo in trasferta che permette loro di staccare i rivali del PSV Eindhoven di 3 punti. Stagione da incorniciare per mister Ten Hag, che però si prepara a salutare alcuni degli elementi più importanti della rosa, come De Ligt e De Jong.