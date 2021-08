Il centrocampista danese dell’Inter Christian Eriksen è finalmente sbarcato a Milano dove si sottoporrà ad ulteriori controlli

Dopo il malore dello scorso 12 giugno il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen è tornato a Milano, come riportato da Sky Sport.

In questi giorni si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare la sua condizione e il possibile ritorno in campo.