Eriksen, il danese in campo per 15 minuti col Tottenham. E Alli…

Eriksen, il danese entra in campo negli ultimi 15 minuti della sfida del Tottenham. Dele Alli lascia il campo in modo furente

Christian Eriksen è inizialmente partito in panchina nel match del Tottenham contro il Watford. Un chiaro indizio di mercato da parte di Mourinho, che tuttavia ha poi mandato in campo il danese per i 15 minuti finali.

Un assaggio di campo, quindi, per il centrocampista in attesa di capire dove giocherà in futuro. Furioso, invece, Dele Alli al momento della sostituzione. Il belga ha scaraventato un pugno sulla panchina.