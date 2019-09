Esonero Crespo, il Banfield interrompe il rapporto con l’ex bomber per carenza di risultati: il comunicato ufficiale

Henan Crespo non è più il tecnico del Banfield. La notizia era nell’aria da alcuni giorni, questa mattina è arrivata la conferma attraverso un comunicato del club argentino. «La professionalità e il lavoro dimostrati da Hernán e dal suo team sono stati estremamente soddisfacenti. Ma sfortunatamente, come di solito accade nel calcio anche con progetti promettenti come questo, i risultati ottenuti non sono stati quelli previsti e quelli di cui il club ha bisogno in questo momento».

Le strade tra Banfield e Crespo, dunque, si separano a partire da oggi. «Ringraziando nuovamente Hernán e il suo team non solo per le loro capacità professionali, ma anche per l’essere umano e l’identificazione con i valori della famiglia Banfileña, auguriamo loro buona fortuna con le loro carriere che si svilupperanno senza dubbio con successo».