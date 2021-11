Esonero D’Aversa, la Sampdoria riflette sul futuro del tecnico

Esonero D’Aversa, la sconfitta contro il Bologna potrebbe costare cara al tecnico della Sampdoria: gli ultimi aggiornamenti

Sono ore calde in casa Sampdoria dopo la pesante sconfitta incassata contro il Bologna, la terza consecutiva in Serie A. I blucerchiati si ritrovano in piena zona retrocessione con un misero bottino di 9 punti, al pari del Genoa e davanti solamente a Cagliari e Salernitana. E ora la posizione di Roberto D’Aversa si complica.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com sono in corso valutazioni sul futuro dell’allenatore blucerchiato, che rischia fortemente l’esonero per il pessimo avvio di stagione della sua squadra. Il ritiro non è servito e la possibilità di ricominciare un nuovo progetto tecnico durante la sosta per le nazionali può risultare fatale all’ex Parma.