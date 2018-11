Paulo Sousa verso la Premier League. Esonero Di Francesco: Montella può tornare alla Roma. Le ultimissime notizie

Cambio di strategia in casa Roma? Eusebio Di Francesco è a rischio e le prossime due partite saranno decisive per il tecnico abruzzese. Di Fra ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale ma non basta. Il pubblico ha fischiato la sua Roma dopo il ko con il Real Madrid, nonostante il passaggio del turno. Domenica sera all’Olimpico arriva l’Inter e mister Di Francesco si giocherà una buona parte delle sue speranze di rimanere sulla sua panchina. Esonero Di Francesco: ore bollenti in casa romanista.

Paulo Sousa è uno dei candidati principali per prendere il posto del tecnico romanista. Il portoghese nelle scorse settimane si era candidato pubblicamente e Di Fra non aveva gradito. Attenzione però alle ultime voci provenienti dall’Inghilterra: il Southampton sta per esonerare Hughes e punta sull’ex viola per risalire la classifica della Premier. Chi al posto di Di Fra alla Roma in caso di esonero? Nelle ultime ore sembrano in rialzo le quotazioni di VincenzoMontella. Il tecnico ha voglia di ripartire dopo le esperienze negative con Sampdoria, Milan e Siviglia e potrebbe tornare alla Roma, allenata a inizio carriera per pochi mesi. Più defilati Donadoni e Conte.