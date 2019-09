Esonero Giampaolo, il tecnico ha incassato la fiducia del Milan anche dopo la sconfitta di Torino: ecco cosa sarà decisivo

Giampaolo non rischia la panchina. Almeno per ora, perché – dopo la sconfitta di Torino – non risultano ultimatum da parte dei vertici del Milan.

Ai dirigenti rossoneri, anzi, è piaciuto molto il primo tempo contro i granata. Così come è stato apprezzato il cambio di modulo e l’impiego dei nuovi acquisti di mercato. Con Fiorentina e Genoa però, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è attesa una svolta anche sotto il profilo dei risultati. Altrimenti lo scenario potrebbe mutare.