Esonero Mazzarri, il Napoli ha già il nuovo sostituto. Ecco chi

Esonero Mazzarri, ultima spiaggia in vista di Napoli Genoa. Individuato il sostituto in caso di sostituzione

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, è molto vicino l’esonero di Mazzarri al Napoli se il tecnico ex Torino non dovesse battere oggi il Genoa in casa: una decisione assolutamente inevitabile.

Il sostituto? Dovrebbe essere Giampaolo a fare da traghettatore fino alla fine dell’anno. Però guardando al presente Walter Mazzarri si gioca tutto.