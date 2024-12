Esonero Sottil, si va verso la separazione con il tecnico: le ultime in casa Sampdoria

Esonero Sottil, la Sampdoria starebbe valutando la separazione del tecnico dopo il ko contro il Sassuolo: le ultime

Dopo la sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo sembra ormai vicino l’esonero di Sottil dalla panchina della Sampdoria, dato che il futuro dell’allenatore era già in bilico. La Sampdoria, infatti, non vince da ben 6 partite.

Sarà una serata di riflessioni in casa blucerchiata dopo il pesante ko subito in casa del Sassuolo nel match della 16a di Serie B. Secondo Gianluca Di Marzio la società blucerchiata starebbe valutando la separazione del tecnico, Andrea Sottil. La società è adesso chiamata a riflettere sul sostituto in vista delle prossime sfide.