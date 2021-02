Giorno importante per Kwadwo Asamoah che nel secondo tempo di Crotone Cagliari ha debuttato con la maglia dei rossoblù

Kwadwo Asamoah ha fatto ufficialmente il suo debutto in Serie A con la maglia dei rossoblù.

L’ex Inter – che non scendeva in campo dal dicembre del 2019 – ha preso il posto di Joao Pedro. Un innesto d’esperienza importante per Semplici che potrà contare anche sul ghanese per scalare la classifica e raggiungere la salvezza.

