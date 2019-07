Esordio Godin: l’uruguaiano in campo nell’amichevole Psg-Inter

È arrivato il momento dell’esordio di Diego Godin in maglia nerazzurra. Il difensore è entrato in Psg-Inter

Per Diego Godin è arrivato il momento dell’esordio con la sua nuova squadra, l’Inter. Il difensore, che si è aggiunto al gruppo raggiungendo direttamente i compagni in Asia, dove la squadra di Conte è impegnata nella tournée, ha trovato i primi minuti in campo contro il Psg.

Nella terza amichevole asiatica, l’uruguaiano è entrato in campo al 65′, collezionando dunque i primi minuti con il suo nuovo club.