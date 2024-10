Esposito: «L’Empoli ha creduto in me, nella mia carriera ho pagato questa cosa»

Le parole di Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli, sulla sua avventura in azzurro in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Sebastiano Esposito si è raccontano a La Gazzetta dello Sport dopo l’ottimo inizio di stagione con l’Empoli.

EMPOLI – «Questo è il primo club di A che ha creduto in me. Una nuova vita, sì. Ha avuto il coraggio, è una famiglia, dà valore ai soldi e non li sperpera. Io non sono sorpreso da questo avvio, è la gente che è sorpresa. Bisognava venire in ritiro a guardare gli allenamenti. Stiamo bene nei 20 metri, ognuno corre per l’altro».

ESPERIENZE ALL’ESTERO LO HANNO AIUTATO – «Sicuramente. Ho un carattere fumantino, al Basilea litigai con l’allenatore svizzero, ma poi hanno cacciato lui. All’Anderlecht ho fatto sei mesi, Bruxelles è carina. Sono club organizzati. Per colpa del carattere non mi valorizzavano, l’ho pagato a caro prezzo. Sono permaloso, a volte scontroso, ma sicuro di me stesso. Ma da lì ho avuto la forza di ripartire. Prima Bari e poi Samp. Ho preso il procuratore Giuffredi. E Polito, Andrea Mancini e Pirlo mi hanno dato fiducia».