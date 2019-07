Sebastiano Esposito protagonista contro il Psg: l’attaccante classe 2002 dell’Inter ha dribblato la difesa francese

Sempre più protagonista dell’Inter Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante classe 2002, in campo contro il Psg nell’ultima amichevole della tournée asiatica del club nerazzurro, si è messo in mostra, strappando applausi e consensi.

In particolare spicca un’azione personale del giovane, che in area di rigore ha dribblato l’intera difesa francese, scartando quattro giocatori e mettendo palla in mezzo. Al momento l’Inter non ha un centravanti, ma ha sicuramente un giovane talento che se coltivato, può arrivare molto lontano.