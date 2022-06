Esposito: «In Nazionale mi sento un bambino ai giochi. Fortunati ad avere Mancini». Le parole del giovane centrocampista azzurro

Salvatore Esposito ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

Le sue parole: «Non mi aspettavo di essere qui, è un sogno, mi sembro un bambino al parco giochi. Stare qui è motivo di orgoglio ed è importante imparare ogni giorno dagli altri centrocampisti. Se dovessi esordire sarei il ragazzo più felice del mondo. Ho preferito non fare il campionato Primavera ma andare a giocare in serie C. Andare fuori ti fa capire molte più cose velocemente. E’ un’esperienza che consiglio a tutti i ragazzi perché è un qualcosa di molto formativo, Credo sia importantissimo puntare sui giovani. Siamo fortunati in Italia ad avere un c.t. come Mancini perché è l’unico che ci punta, sono troppo pochi i giovani italiani che giocano nel nostro campionato».